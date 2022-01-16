Четверо подозреваемых в убийстве Игаля Иегошуа останутся под стражей

Четверо подсудимых согласились на содержание под стражей до окончания производства по делу в отношении них с сохранением права добиваться пересмотра дела.

Окружной суд Лода на прошлой неделе постановил задержать до окончания судебного разбирательства четверых обвиняемых в убийстве Игаля Иегошуа в Лоде во время операции «Стена Страж». Что касается трех других подсудимых, то решение суда будет вынесено в конце этого месяца.

Об этом сообщает 7 канал.

Семь человек были обвинены в нападении на еврейские автомобили возле банкетного зала в Лоде во время беспорядков 1957 года. В ходе слушаний адвокаты террористов сетовали на то, что инцидент был квалифицирован как теракт. Адвокаты защиты также утверждали, что, поскольку неизвестно, какой камень попал в убитого, не следует обвинять в убийстве всех террористов.

Адвокат Хаим Блейхер из организации Honno, сопровождающий брата погибшего и присутствовавший на судебном заседании, опротестовал утверждения «адвокатов» подсудимых: «Все семеро террористов были полноправными соучастниками террористического убийства».

Четверо подсудимых согласились на содержание под стражей до окончания производства по делу в отношении них с сохранением права добиваться пересмотра дела, а в отношении остальных трех подсудимых решение будет вынесено в конце месяца.

Ранее Курсор сообщал, что двое мужчин арестованы за убийство 32-летней женщины.

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