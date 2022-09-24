Число погибших в результате крушения катера с мигрантами у берегов Сирии превысило 90 человек

Власти Сирии обнаружили тела по меньшей мере 91 мигранта. Люди находились на борту лодки, следовавшей из Ливана. Судно потерпело крушение в морской акватории вблизи портового сирийского города Тартус.

Число погибших в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Тартуса в Сирии возросло до 91 человека.

Об этом 24 сентября сообщает Maariv.

Судно, как полагают, во вторник отплыло из прибрежного ливанского города с мигрантами разных национальностей и направлялось в Италию. Двадцать выживших находятся на лечении в больнице.

Али Хами, министр общественных работ и транспорта Ливана, сообщил, что лодка, была сделана из дерева и «очень маленькая». Все желающие не могли поместиться на борту. Десятки мигрантов на поврежденной рыбацкой лодке, которая покинула Ливан, несколько дней обходились без еды и воды.

Авария, произошедшая в четверг. Инцидент оказался самым смертельным на сегодняшний день в продолжающейся волне морской миграции из Ливана, которая ускорилась за последние несколько лет. Страна находится в состоянии финансовой катастрофы.

Лодки с мигрантами перевозят не только граждан Ливана, но и сирийцев и палестинцев, которые уже были беженцами. Многие суда, подобные тому, которое затонуло в четверг, выходят из бедных районов северного Ливана.

Ранее Али Хиджази, ливанский политик, имеющий тесные связи с сирийским правительством, сказал ливанскому телевидению о том, что многие из погибших были детьми. По его словам, семьи заплатили контрабандистам от 6 до 7 тысяч долларов за рейс.

«Курсор» сообщал о том, что тела 27 мигрантов, направляющихся в Европу, в том числе младенца и двух женщин, были выброшены на берег в западной Ливии. Красный Полумесяц, мусульманская организация, разместила изображения, на которых видны тела, плавающие в Средиземном море, а работники кладут их в черные погребальные мешки.