Десятки протестующих на Кубе предстанут перед судом на этой неделе

Родственники кубинцев, арестованных во время крупнейших демонстраций на острове за последние десятилетия, заявили, что на этой неделе должны предстать перед судом не менее 57 протестующих, некоторым из которых грозит до 30 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Associated Press.

Родственники сообщили, что запланированы три коллективных судебных процесса: 21 обвиняется в восточном городе Ольгин, 20 — в Гаване и 16 — в Санта-Кларе.

Поначалу казалось, что официальные лица были застигнуты врасплох, когда тысячи кубинцев вышли на улицы городов по всему острову 11 и 12 июля в знак протеста против нехватки товаров, отключения электроэнергии и экономических трудностей, а некоторые также призывали к смене правительства.

Кубинские власти признали, что некоторые жалобы были обоснованными, но заявили, что Соединенные Штаты были реальной силой, стоящей за протестами, которые, по-видимому, были частично мобилизованы через недавно разрешенные социальные сети. По меньшей мере один человек погиб, несколько магазинов и автомобилей подверглись вандализму или сожжены.

Ранее Курсор сообщал, что Куба вновь откроется для туристов после угрозы массовых протестов.

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