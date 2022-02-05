Девушка покончила жизнь самоубийством после того, как полицейский посоветовал ей покончить с собой

На записи, опубликованной 12 каналом, слышно, как офицер говорит: «Ты идиотка, которая хочет покончить с собой, так покончи с собой уже тихо», — в то время как другой полицейский смеялся.

Девушка в возрасте 20 лет из Беэр-Шевы, которой офицер полиции посоветовал покончить с собой после того, как она рассказала о своих душевных страданиях, была найдена мертвой в ночь на четверг в результате самоубийства.

Об этом пишет Times Of Israel.

На записи, опубликованной 12 каналом новостей в прошлом месяце, девушка позвонила в полицию, чтобы предупредить их о том, что она планирует покончить с собой, и попросила офицеров о помощи, чтобы ее направили к районному психиатру для госпитализации.

«Бог еще не забрал тебя?», — сказал девушке офицер. «Ты идиотка, которая хочет покончить с собой, так покончи уже с собой тихо. Иди и убей себя, ничего нам не говоря», — сказал он. «Мы уже едем к тебе, идиотка. Оставайся там».

На аудиозаписи слышно, как девушка плачет, а другая женщина-полицейский смеется на заднем плане.

Курсор ранее писал, что Ганц выразил сожаление в связи со смертью 78-летнего палестинца. Министр обороны Бенни Ганц выразил сожаление по поводу смерти 78-летнего палестинца, который скончался после того, как израильские солдаты связали его, заткнули рот и бросили на строительной площадке посреди зимы, заявив, что Израиль примет меры против любых «отклонений» от ценностей ЦАХАЛа.

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