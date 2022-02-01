Ганц выразил сожаление в связи со смертью 78-летнего палестинца

Ганц заявил, что приказал ЦАХАЛу, ШАБАК и полиции Израиля сделать все для того, чтобы в Иудее и Самарии больше не было инцидентов, подобных смерти Омара Асада.

Министр обороны Бенни Ганц выразил сожаление по поводу смерти 78-летнего палестинца, который скончался после того, как израильские солдаты связали его, заткнули рот и бросили на строительной площадке посреди зимы, заявив, что Израиль примет меры против любых «отклонений» от ценностей ЦАХАЛа.

Об этом пишет Times of Israel.

Ганц сделал свои замечания после визита в Иудею и Самарию, в ходе которого он встретился с высшими офицерами ЦАХАЛа, а также с главой ШАБАК и командиром подразделения полиции Израиля в Иудее и Самарии.

«Наряду с полной поддержкой, которую мы оказываем ЦАХАЛу в выполнении его миссии, мы будем принимать меры против любых отклонений от норм ценностей ЦАХАЛа, как мы видели в случае смерти Омара Асада. Я был проинформирован о ходе расследования, которое было утверждено начальником штаба, и хочу выразить скорбь по поводу его смерти. Расследование этого инцидента военной полицией будет продолжено», — говорится в видеообращении Ганца после экскурсии.

Министр обороны также призывает ЦАХАЛ, ШАБАК и полицию пресекать «националистическую преступность и еврейский террор» в Иудее и Самарии. Ганц призвал военных и правоохранительные органы занять «более жесткую позицию в борьбе с этим насилием».

«ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК расширяют свои усилия, и мы обеспечим, чтобы все необходимые силы были готовы к этой миссии. Это борьба, которая важна для нашей безопасности и не менее важна для нашего этического характера», — говорит Ганц.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ допрашивает военнослужащих в связи со смертью американца палестинского происхождения в Иудее и Самарии.

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