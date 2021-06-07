Двое мужчин признаны виновными в жестоком обращении с животными на ферме на севере Израиля

Двое мужчин обвинены судом в том, что они жестоко обращались с овцами на ферме.

Мировой суд признал торговца овцами и управляющего овцеводческой фермой в кибуце Гева на севере Израиля виновными в жестоком обращении с животными.

Об этом сообщает Times of Israel.

Несмотря на просьбу обвинения отправить их в тюрьму, этим двоим присужден условный срок и штрафы в рамках сделки о признании вины.

Суд в Бейт-Шеане приговорил менеджера к трем месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 40 тысяч шекелей (12 300 долларов США). Продавцу назначен один месяц условно и штраф в размере 30 тысяч шекелей (9 200 долларов США).

Дело, которое стало достоянием гласности после расследования, проведенного организацией по защите прав животных Animals Now, которое транслировалось общественным телеканалом Кан, было первым, в котором обвинения были выдвинуты против владельцев коммерческой фермы, а также работников фермы. Впоследствии обвинение против кибуца было снято в рамках сделки о признании вины.

Злоупотребления включали в себя бросание живых однодневных ягнят в мусорное ведро, отказ от лечения больных и раненых животных, жестокое и агрессивное поведение и антисанитарный забой.

По данным Animals Now, управляющий фермой сохранил свою работу.

Ранее Курсор сообщал, что раввин Элиезер Берланд подпишет соглашение о признании вины в вымогательстве и мошенничестве. Раввин Элиезер Берланд, которому в прошлом году предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве, подпишет соглашение о признании вины.