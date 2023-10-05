Эритрейцы пытались убить своего соотечественника в округе Лахиш

Правоохранителям удалось предотвратить убийство иностранца.

Противостояние между сторонниками и противниками режима в Эритрее продолжается, и 5 октября полиция в округе Лахиш смогла предотвратить попытку убийства гражданина Эритреи, запланированного троими его соотечественниками.

Об этом сообщает "Детали".

В последние несколько дней полиция получила информацию о намерении совершить нападение на гражданина Эритреи, и были задержаны трое подозреваемых эритрейцев в возрасте от 30 до 50 лет, проживающих в Ашдоде. В ходе расследования следователям удалось раскрыть переписку и созданные ими группы в WhatsApp, где они обсуждали планы нападения и даже опубликовали фотографию потенциальной жертвы.

Подозреваемые были допрошены по подозрению в сговоре, угрозах и других преступлениях. 4 октября они были представлены мировому суду в Ашкелоне, где было решено продлить срок их содержания под стражей.

Накануне в Нетании произошли смертельные столкновения с участием эритрейцев. В ходе кровопролитной драки одиннадцать эритрейцев получили ранения и один скончался. По сообщениям СМИ, столкновения заставили полицейских стрелять в воздух, чтобы остановить насилие.

Также мэр Тель-Авива дал оценку беспорядкам, устроенным беженцами из Эритреи. Рон Хулдай осудил их действия во время Шаббата. Тогда чиновник поручил увеличить численность сил для оказания помощи жителям района, где происходят беспорядки.