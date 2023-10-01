Смертельные столкновения с участием эритрейцев произошли в Нетании

Столкновения в Нетании закончились гибелью одного человека и ранениями еще нескольких.

В ходе кровопролитной драки в Нетании в субботу вечером одиннадцать эритрейцев получили ранения и один скончался. По сообщениям СМИ, столкновения заставили полицейских стрелять в воздух, чтобы остановить насилие.

30-летний мужчина сначала находился в критическом состоянии, но позже врачи констатировали его смерть после того, как его эвакуировали в ближайшую больницу. Еще одиннадцать эритрейцев получили ранения, девять из них находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии, а еще один - в критическом состоянии.

Это произошло менее чем через день после того, как еще 11 эритрейцев получили ранения в драке в Тель-Авиве в пятницу вечером, после чего были арестованы 15 иностранных граждан.

Полиция арестовала четырех подозреваемых и выясняет обстоятельства, приведшие к драке. По словам представителя полиции, они арестовали еще 10 эритрейцев на улице Хагана в Тель-Авиве, которые имели при себе боевое оружие и планировали напасть на других эритрейцев в этом районе.

Комиссар полиции Израиля Коби Шабтай провел оценочную встречу в свете случаев насилия между иностранными гражданами в Тель-Авиве и Нетании.

«Мы будем действовать жестко против тех, кто нарушает порядок, и против всех, кто был причастен к этим преступным происшествиям, - сказал комиссар. - Вместе с Управлением народонаселения мы будем действовать всеми инструментами, которые нам позволяет использовать закон».

«В то же время я поручил принять превентивные меры против лиц, совершивших недавние преступления. Мы обязаны обеспечить охрану и безопасность населения, и именно так мы будем действовать», — сказал он.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что «бесчинство нелегалов в наших городах чрезвычайно серьезно».

Он также заявил, что "их необходимо депортировать из страны, но если Верховный суд не разрешит этого - то, по крайней мере, пусть погромщики сидят в тюрьме".

Курсор писал, что эритрейские беженцы обратились к Бен-Гвиру с просьбой.