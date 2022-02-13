Еще один теракт в Шимон а-Цадик: арабы напали на израильтянина

Арабские террористы за прошедшую ночь дважды напали на израильтян в районе Шимон а-Цадик — в результате двух терактов пострадали три человека — все они были доставлены в больницу.

В иерусалимском районе Шимон а-Цадик за ночь произошел еще один теракт. В этот раз неизвестный араб напал на израильтянина и проткнул ему голову ножом.

Об этом сообщает Израиль | Медиа Архив.

Раненый был доставлен в больницу, а в полиции заявили, что занимаются расследованием преступления, однако террорист до сих пор не пойман.

Кроме того, стала известна личность террориста, устроившего автомобильный теракт в том же районе этой ночью. Им оказался член ХАМАСа.

Курсор ранее писал, что в Шимон а-Цадик в Иерусалиме произошел автомобильный тракт. Сообщается, что в результате инцидента двое человек получили ранения средней степени тяжести. Очевидцам удалось снять на камеру, произошедшее, а также задержание боевика.

Кроме того, полиция Нью-Йорка арестовала 15-летнего подростка за нападение на еврея в Бруклине. Сообщается, что 15-летнего подростка задержали в четверг. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении. Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.

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