Полиция Нью-Йорка арестовала 15-летнего подростка за нападение на еврея в Бруклине

Стало известно о том, что полиция Нью-Йорка арестовала подростка в связи с нападением на еврея в Бруклине в прошлую пятницу вечером.

Сообщается, что 15-летнего подростка задержали в четверг. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении.

Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.

Нападение произошло около 22:30 на Стоктон-стрит в районе Бедфорд-Стайвесант в Бруклине. Позже на место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь.

Нападение на еврея было одним из как минимум трех антисемитских инцидентов в Бруклине в минувшие выходные. За несколько минут до нападения на 24-летнего еврея поступило сообщение о другом нападении на соседней Миртл-стрит — в данном случае жертвой стал 44-летний еврей. Полиция пытается установить, был ли тот же подросток ответственен за это нападение.

А в воскресенье утром было обнаружено, что несколько школьных автобусов ешив, припаркованных в районе Вильямсбург в Бруклине, подверглись вандализму с граффити со свастикой.

Последние статистические данные о преступлениях на почве ненависти, опубликованные полицией Нью-Йорка, показывают увеличение на 275% зарегистрированных преступлений на почве ненависти против евреев в Нью-Йорке.

В январе было зарегистрировано 15 антисемитских инцидентов по сравнению с 4 в том же месяце 2021 года.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что 2021 год стал рекордным по числу антисемитских инцидентов в Великобритании.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.