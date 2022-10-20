Евреи Нью-Йорка признались, что приходят в молитвенные дома с пистолетами, игнорируя закон об оружии

Некоторые евреи «не соблюдают» законы Нью-Йорка об оружии. Они боятся за свою жизнь и готовы оборонять синагоги в случае атаки преступников и антисемитов на молитвенные дома.

В соответствии с новыми строгими законами, подписанными губернатором Кэти Хоукул в июле, скрытое ношение оружия в молитвенных домах штата Нью-Йорк является незаконным.

Об этом 20 октября сообщает New York Jewish Week.

Одна группа владельцев оружия-евреев ответила судебным иском, и отдельно судья заявил, что не позволит государству обеспечить соблюдение части закона на конституционных основаниях. Некоторые выбирают другую тактику: полное игнорирование закона.

Журналисты поговорили с евреями в Нью-Йорке и Нижней долине Гудзона, которые говорят, что продолжают носить спрятанное оружие в синагогах. Их цель, по мнению большинства, состоит в том, чтобы защитить учреждения во времена усиления антисемитизма.

Мужчина, ответственный за обеспечение безопасности в своей синагоге в округе Ориндж, штат Нью-Йорк, заявил, что он «не соблюдает» закон штата об оружии.

«Я ношу с собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, куда бы я ни пошел», — сказал житель округа Ориндж.

Он также добавил, что местные полицейские «будут смотреть в другую сторону», чтобы не провоцировать конфликт. Офис шерифа округа Ориндж отклонил запрос на комментарий.

Мужчина из Бруклина рассказал New York Jewish Week, что в то время как большие синагоги могут платить за вооруженную охрану, в его меньшей общине он и другие должны носить оружие, чтобы защитить своих прихожан. По его словам, никто из семейных людей со стабильным доходом, живущих американской жизнью, точно не заинтересован в осуждении за уголовное преступление с обязательным минимальным наказанием.

Ранее «Курсор» сообщал, что в США на дорогах появились грузовики с изображением Гитлера после скандала с еврейскими студентами.