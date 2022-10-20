В США на дорогах появились грузовики с изображением Гитлера после скандала с еврейскими студентами

Грузовики с изображением вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера заметили на улицах Калифорнии. Автомобили появились на дорогах после обвинения в распространении сионизма группой студентов.

Это произошло через три недели после того, как видный произраильский активист обвинил Калифорнийский университет в Беркли в создании «зон, свободных от евреев».

Подробности 20 октября сообщило The Jewish News of Northern California.

Провокационная рекламная кампания против антисемитизма, в которой использовалось цифровое изображение Гитлера, поднимающего правую руку, на этой неделе взбудоражила многих в Калифорнийском университете в Беркли. Автомобили с соответствующими постерами встревожили членов еврейской общины.

This truck, which says «Berkeley Bans Jews,» was spotted driving around Berkeley today. It was paid for by the right wing group Accuracy in Media. Someone threw a rock at the vehicle, I am told, damaging it. pic.twitter.com/qDRaN2jdru — Gabe Stutman (@jnewsgabe) October 13, 2022

Появление грузовиков вызвало гнев. В четверг вандалы бросили в автомобиль «несколько» камней, по словам организатора акции, напугав водителя и повредив транспортное средство, а также «часть изображения». На фотографиях видно зеленое пятно на дисплее в месте удара одного из камней.

Консервативная некоммерческая организация Accuracy in Media из Вашингтона, округ Колумбия, спонсировала кампанию, призванную противостоять тому, что организация назвала «запретом на евреев» Закона Беркли. Кампания началась после того, как в августе группа студентов-юристов приняла резолюции в поддержку BDS, которые включали запрет на прием выступающих, поддерживающих Израиль.

После встречи с администрацией Беркли на прошлой неделе Совет по связям с еврейской общиной Сан-Франциско выступил с заявлением, в котором отмечалось, что «разговоры о «зонах, свободных от евреев», фактически неточны и непродуктивны», а грузовик с Гитлером «нежелателен и бесполезен». Совет также осудил кампанию групп студентов-юристов против сионистских ораторов как антисемитскую.

Ранее «Курсор» сообщает, что в США работники школы похвалили Гитлера. Это спровоцировало скандал.