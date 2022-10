В США на дорогах появились грузовики с изображением Гитлера после скандала с еврейскими студентами

Это произошло через три недели после того, как видный произраильский активист обвинил Калифорнийский университет в Беркли в создании «зон, свободных от евреев».

Подробности 20 октября сообщило The Jewish News of Northern California.

Провокационная рекламная кампания против антисемитизма, в которой использовалось цифровое изображение Гитлера, поднимающего правую руку, на этой неделе взбудоражила многих в Калифорнийском университете в Беркли. Автомобили с соответствующими постерами встревожили членов еврейской общины.

This truck, which says «Berkeley Bans Jews,» was spotted driving around Berkeley today. It was paid for by the right wing group Accuracy in Media. Someone threw a rock at the vehicle, I am told, damaging it. pic.twitter.com/qDRaN2jdru

— Gabe Stutman (@jnewsgabe) October 13, 2022