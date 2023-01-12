Еврейка стала жертвой нападения подростков в США

Еврейская женщина подверглась случайному нападению, когда вошла в магазин в Бруклине (США) в среду, 11 января.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Примерно в 15:30 женщина вошла в магазин Crown Heights, когда ее ударили в ходе никоим образом неспровоцированного нападения. Она стала жертвой нападения группы из трех подростков, один из которых ударил ее.

Сначала агрессоры начали смеяться, а затем убежали. Были вызваны местные шомримы (название еврейских организаций по охране порядка), и они прибыли на место происшествия, чтобы помочь в сложившейся ситуации.

Инцидент продолжает серию тревожным антисемитских нападений, происходящих в Бруклине, многие из которых произошли в Crown Heights.

«Курсор» сообщал, что в США подростки преследуют евреев с требованиями доказать, что они «не фальшивые».