Докажите, что не фальшивые: евреи в США подвергаются преследованиям

США подростки преследуют евреев с требованиями доказать, что они «не фальшивые».

Представители еврейского народа, проживающие в Питтсбурге, подвергаются преследованиям со стороны несовершеннолетних, которые предположительно относятся к экстремистскому движению «Черные евреи-израильтяне». Речь идет о происшествии в еврейском районе города.

Об этом заявил Шон Брокос, директор общественной безопасности Еврейской федерации Большого Питтсбурга, сообщает Pittsburgh Jewish Chronicle.

В частности, группа подростков напала на членов еврейской общины в районе Гринфилд, требуя доказать, что те не «фальшивые». Подозреваемые якобы являются приверженцами «маргинального религиозного движения, отвергающего общепринятые определения иудаизма и утверждающего, что только цветные люди — истинные дети Израиля».

Если говорить об идеологии экстремистских сект «Черные евреи-израильтяне», то они убеждены, что белые люди — агенты сатаны, евреи — лжецы и лжепоклонники Бога, а чернокожие — расово превосходящие и единственные истинные «избранные люди».

Подростки были замешаны в двух разных случаях домогательств, но Брокос сказал, что обвинение в преступлении может не состояться по причине их возраста. Напомним, что Гринфилд граничит со Беличьим холмом, давним еврейским районом Питтсбурга, где, согласно последним данным, 40 процентов населения составляют евреи.

Днем ранее Курсор писал о том, что в США поле для гольфа подверглось актам вандализма и было расписано антисемитскими граффити. Речь идет о площадке для гольфа в штате Флорида (округ Мартин). Инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам местных депутатов, граффити включает в себя расовые оскорбления, свастику, звезду Давида с перечеркнутой линией. Его обнаружили в туннеле не поле для гольфа.

Офис шерифа считает, что акт мог быть совершен учеником соседней средней или начальной школы. Но никакой другой информации власти не обнародовали.

Также Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.