Фатальная ошибка: знаменитость выстрелила в себя из огнемета в прямом эфире

Бельгийская телеведущая Морин Ванерберген во время живой трансляции церемонии награждения телеканала для детей «Кетнет» случайно подожгла себя из огнемета.

Женщина взяла огнемет, чтобы выстрелить из него в воздушный шар, в котором спрятано имя победителя. Однако она перепутала стороны и огонь вырвался из оружия в противоположную сторону, задев платье и волосы Ванерберген.

После этого инцидента знаменитость не впала в отчаяние и, со словами «они отрастут», взяла в руки огнемет и продолжила шоу. По ее словам, она не пострадала.

Eindeloos veel respect voor Maureen die, ondanks vuurincidentje, professioneel blijft en ervoor zorgt dat die kindjes op het Gala van de Gouden K’s niks doorhebben. pic.twitter.com/F1TOnCSX9y — Anna Roos (@la_vie_en_roos) January 22, 2023

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме мотоцикл столкнулся с машиной «скорой» помощи.