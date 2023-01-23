Фатальная ошибка: знаменитость выстрелила в себя из огнемета в прямом эфире

17:44, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Женщина не отчаялась и продолжила шоу.

Бельгийская телеведущая Морин Ванерберген во время живой трансляции церемонии награждения телеканала для детей «Кетнет» случайно подожгла себя из огнемета.

Женщина взяла огнемет, чтобы выстрелить из него в воздушный шар, в котором спрятано имя победителя. Однако она перепутала стороны и огонь вырвался из оружия в противоположную сторону, задев платье и волосы Ванерберген.

После этого инцидента знаменитость не впала в отчаяние и, со словами «они отрастут», взяла в руки огнемет и продолжила шоу. По ее словам, она не пострадала.

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