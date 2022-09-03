Главнокомандующий ВСУ показал, как два Байрактара уничтожили российскую технику на 27 млн долларов

Российские войска несут огромные потери в Украине. ВСУ успешно уничтожают и живую силу, и технику врага.

Два беспилотника Байрактар ​​за трое суток уничтожили и повредили российской военной техники на 26,35 млн. долларов. При этом командование рф* скрывает такие потери, как и ранее.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

По его словам, в течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 млн долларов.

«Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)», — отметил он.

Кроме того, беспилотники повредили пять танков Т-72 и одну БМП (стоимость 1,85 млн долларов).

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!