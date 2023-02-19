Голливудский актер потерял сознание и находится в критическом состоянии

В прошлом артист был связан с наркотиками и сексуальным скандалом.

Актер Том Сайзмор был найден без сознания в своем доме в субботу вечером после перенесенной аневризмы головного мозга.

Об этом сообщает TMZ.

Его менеджер Чарльз Лаго сказал, что актер был доставлен в местную больницу в Лос-Анджелесе в критическом состоянии, и добавил, что он находится в «плохом состоянии» и что шансы на быстрое выздоровление на данный момент неясны.

В прошлом Сайзмор имел дело с наркотиками и конфликтами с законом. Он был арестован за насилие в семье, а также хранение запрещенных веществ. В 2017 году он оказался в центре скандала, когда было опубликовано расследование с не менее чем 12 показаниями, согласно которым ветеран-актер прикасался к половым органам 11-летней девочки, сыгравшей его дочь на съемках фильма.

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