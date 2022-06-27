Трагическая ошибка: в Греции арестован не тот израильтянин

В воскресенье МИД направил официальное письмо в Афины, обвинив их в ошибочном аресте другого человека. Фото подозреваемого и реально задержанного израильтянина не совпадают.

Арест израильтянина в Греции за торговлю наркотиками может быть результатом ошибки. Арест был проведен Интерполом на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел направило в Грецию письмо с заявлением об ошибочной идентификации.

Об этой ошибке стало известно после обнародования фотографии Интерпола, которая привела к аресту.

52-летний Дуди Ашкенази заключен под стражу на острове Кос в Эгейском море. Его должны судить в конце этой недели. Однако выяснилось, что размытое фото подозреваемого, предоставленное Интерполом, не соответствует лицу Ашкенази.

Ашкенази был арестован во время отпуска со своей женой на острове Кос. Интерпол разместил международное уведомление и обвинил человека с таким же именем в совершении наркопреступлений в Перу в 2022 году. Известно, что в это время Ашкенази работал водителем и менеджером в автобусной компании «Дан» и, по его утверждениям, он не посещал Перу.

Подозреваемый Интерпола является членом международной преступной организации, которая перевозит наркотики из Перу в россию, имеет двойное азербайджано-израильское гражданство и прозвище «Эль Док» (Доктор по-испански).

Адвокат Ашкенази Нир Ясловиц заявил, что он направляется в Грецию с «неопровержимыми документами, доказывающими, что Ашкенази, задержанный сейчас в Греции, был арестован несправедливо».

«Курсор» ранее писал, что израильтянин обвиняется в совершении непристойных действий в отношении 9-летнего мальчика.

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