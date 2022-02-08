Хакерская группа опубликовала кадры и файлы из иранских тюрем

Видео, размещенное на аккаунте в Instagram, который утверждает, что является официальным аккаунтом хакерской группы «Эдалат Али», показало кадры, предположительно, из комнаты управления в иранской тюрьме Гезель Хесар.

Группа, которая утверждала, что взломала камеры безопасности иранской тюрьмы Эвин, теперь утверждает, что сделала то же самое с камерами иранской тюрьмы Гезель Хесар.

Об этом пишет JPost.

Видео, размещенное на аккаунте в Instagram, который утверждает, что является официальным аккаунтом хакерской группы «Эдалат Али», показывает кадры, предположительно, из комнаты управления в тюрьме, с текстом и значком группы на телевизионных экранах, которые видны в комнате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от عدالت علی / پیج رسمی (@edalatali01)

Эдалат Али также предоставил BBC Persian четыре файла, связанные с иранскими протестами 2019-2020 годов, также известными как «Кровавый ноябрь», в которых показаны обвинения и приговоры некоторым задержанным в ходе протестов. BBC Persian не смогла независимо подтвердить подлинность этих документов.

В документах указаны данные почти 2 000 задержанных, включая общее обвинение, объяснение обвинения и судебный приговор. Среди прочих обвинений — сбор и сговор с намерением совершить преступление против безопасности страны, пропагандистская деятельность против Исламской Республики, нарушение общественного порядка и мятеж, оскорбление представителей власти.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.

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