ХАМАС угрожает Израилю из-за планов провести ритуальное жертвоприношение на Храмовой горе

Террористическая группировка ХАМАС угрожает Израилю в связи с планами еврейских активистов провести ритуальные жертвоприношения на Храмовой горе в Иерусалиме, заявляя, что не допустит этого «любой ценой».
Экстремистская группа «Возвращение на гору», выступающая за строительство третьего храма, объявила в Facebook, что предложит денежный приз тем, кому удастся принести в жертву ягненка на Храмовой горе, а также тем, кто будет арестован в процессе.
«Арестован? 400 ШЕКЕЛЕЙ. Арестован с козленком/ягненком? 800 ШЕКЕЛЕЙ. Успел принести жертву? 10 000 шекелей», — говорится в сообщении.
За последнюю неделю ХАМАС выпустил несколько заявлений по этому вопросу, а в новом заявлении, сделанном сегодня утром, говорится: «Мы подчеркиваем, что наш народ не допустит этого любой ценой».
«Мы подчеркиваем, что это опасная эскалация, которая переходит все красные линии, так как это прямое нападение на веру и чувства нашего народа и нашей нации в этот священный месяц», — заявляет ХАМАС, имея в виду месяц Рамадан.
Палестинская автономия и Иордания также осудили эти планы.
Но пресс-секретарь премьер-министра Нафтали Беннета, говорящий на арабском языке, поспешил ответить.
«Утверждения о том, что евреи намерены зарезать ягненка на Харам аш-Шарифе, абсолютно ложны и распространяются палестинскими террористическими организациями и другими с целью подстрекательства», — пишет Офир Гендельман в Twitter. «Мы сохраним статус-кво в святых местах и не допустим никаких нарушений безопасности и общественного порядка ни в Иерусалиме, ни где-либо еще», — добавляет он.
По данным полиции, попытки принести в жертву ягненка на Храмовой горе происходят каждый год, так как фанатики оспаривают давние ограничения, пытаясь совершить жертвоприношение в том месте Старого города Иерусалима, где когда-то стояли библейские храмы.
Курсор ранее писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.