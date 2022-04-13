ХАМАС угрожает Израилю из-за планов провести ритуальное жертвоприношение на Храмовой горе

Представитель ХАМАСа заявил, что намерения еврейских активистов зарезать ягнёнка на Храмовой горе является «эскалацией, которая переходит все красные линии».

Террористическая группировка ХАМАС угрожает Израилю в связи с планами еврейских активистов провести ритуальные жертвоприношения на Храмовой горе в Иерусалиме, заявляя, что не допустит этого «любой ценой».

Экстремистская группа «Возвращение на гору», выступающая за строительство третьего храма, объявила в Facebook, что предложит денежный приз тем, кому удастся принести в жертву ягненка на Храмовой горе, а также тем, кто будет арестован в процессе.

«Арестован? 400 ШЕКЕЛЕЙ. Арестован с козленком/ягненком? 800 ШЕКЕЛЕЙ. Успел принести жертву? 10 000 шекелей», — говорится в сообщении.

За последнюю неделю ХАМАС выпустил несколько заявлений по этому вопросу, а в новом заявлении, сделанном сегодня утром, говорится: «Мы подчеркиваем, что наш народ не допустит этого любой ценой».

«Мы подчеркиваем, что это опасная эскалация, которая переходит все красные линии, так как это прямое нападение на веру и чувства нашего народа и нашей нации в этот священный месяц», — заявляет ХАМАС, имея в виду месяц Рамадан.

Палестинская автономия и Иордания также осудили эти планы.

Но пресс-секретарь премьер-министра Нафтали Беннета, говорящий на арабском языке, поспешил ответить.

«Утверждения о том, что евреи намерены зарезать ягненка на Харам аш-Шарифе, абсолютно ложны и распространяются палестинскими террористическими организациями и другими с целью подстрекательства», — пишет Офир Гендельман в Twitter. «Мы сохраним статус-кво в святых местах и не допустим никаких нарушений безопасности и общественного порядка ни в Иерусалиме, ни где-либо еще», — добавляет он.

По данным полиции, попытки принести в жертву ягненка на Храмовой горе происходят каждый год, так как фанатики оспаривают давние ограничения, пытаясь совершить жертвоприношение в том месте Старого города Иерусалима, где когда-то стояли библейские храмы.

Курсор ранее писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.