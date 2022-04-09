ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом

Сегодня ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию отца террориста, который устроил теракт в Тель-Авиве.

Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы приветствуем молодых людей Дженина, которые совершают мужественные акты героизма, определяющие следующий этап конфликта с Израилем», — говорится в заявлении Фавзи Бархума.

Бархум призывает к тому, чтобы «конфликт распространился на все города и деревни на территории Иудеи и Самарии».

В результате рейда на дом террориста, убившего трех человек в тель-авивском баре в четверг вечером, один палестинец был убит и несколько ранены.

Кроме этого, ЦАХАЛ усиливает военное присутствие в приграничной зоне вдоль «зеленой линии», разделяющей Израиль и Иудеию и Самарию. Такое решение было принято после того, как глава ЦАХАЛа Авив Кохави подтвердил, что террорист, убивший троих в Тель-Авиве, попал на территорию Израиля через брешь в заборе. В частности, еще три роты будут развернуты в приграничной зоне вдоль «зеленой линии».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ эвакуировал раненого палестинского араба из Дженина. ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве, однако, согласно данным, араб не находился дома.

Курсор сообщал, что ЦАХАЛ начал операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве. В прошлом отец террориста, устроившего теракт, в котором погибли 3 израильтянина, был высокопоставленным офицером в службе безопасности ПА.