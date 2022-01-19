Иерусалимский раввин арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних

Житель Иерусалима в возрасте 70 лет подозревается в непристойных действиях в отношении двух человек, один из которых является членом его семьи.

Иерусалимский раввин в возрасте 70 лет был арестован во вторник по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении члена семьи и еще одного человека.

Об этом пишет Times of Israel.

Расследование началось после недавних жалоб, поступивших в полицейский участок Бейт-Шемеша.

По данным полиции, подозреваемый, имя которого пока не называется, совершал непристойные действия в отношении несовершеннолетних в отдельных случаях, имевших место несколько лет назад.

В среду он был доставлен в суд для заключения под стражу.

Арест раввина произошел в тот момент, когда ультраортодоксальную общину Израиля сотрясают обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против нескольких ведущих деятелей.

В декабре известный детский писатель и раввин Хаим Вальдер покончил жизнь самоубийством после того, как газета Haaretz опубликовала статью, в которой он обвинялся в сексуальном насилии над почти двумя десятками людей, включая детей — обвинения, которые он отрицал.

История Вальдера была названа потенциальным поворотным пунктом в подходе к случаям сексуального насилия в очень замкнутом сообществе.

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