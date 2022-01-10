Арабский террорист притворился психически больным и изнасиловал солдата ЦАХАЛа в больнице

Стало известно о том, что террорист выдал себя за душевнобольного, чтобы попасть в больницу. Там он изнасиловал демобилизованного солдата, который находился под воздействием сильных препаратов.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля».
Ранее этот человек уже 10 раз был судим за незаконный въезд на территорию Израиля, а также отбывал срок в тюрьме за попытку убийства израильского охранника.
«…на этот раз ему предъявили обвинение в изнасиловании бывшего боевого солдата, госпитализированного в больнице и находившегося в состоянии сильных психиатрических препаратов», — сообщили на телеграм-канале.
«Мне сделали укол, который временно сделал меня недееспособным, он этим воспользовался», — процитировали солдата администраторы.
Подробности дела еще уточняются.
Ранее Курсор сообщал, что в ПА арестовали сына террориста Закарии Зубейди.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что арабские террористы захватили военную технику ЦАХАЛ к югу от Шхема.
Еще напомним, что в Рамалле произошли очередные столкновения арабских террористов с солдатами ЦАХАЛа.
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