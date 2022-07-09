Народные волнения нарастают: Иран задержал известного активиста и двух режиссеров

Жесткое правительство президента Ибрагима Раиси столкнулось с общественным недовольством — в последние месяцы рост цен на продовольствие вызвал протесты.

Иранские власти арестовали видного реформистского активиста и двух режиссеров по обвинению в действиях против национальной безопасности, сообщили в пятницу местные СМИ.

Мостафа Таджзаде, бывший заместитель министра внутренних дел, ставший активистом реформистского движения, был задержан по обвинению в «действиях против национальной безопасности и распространении лжи с целью нарушения общественного мнения», сообщило полуофициальное информационное агентство Mehr.

Жесткое правительство президента Ибрагима Раиси столкнулось с недовольством населения, а рост цен на продукты питания в последние месяцы вызвал протесты.

Таджзаде, откровенный критик правительства, заявил, что Верховный лидер аятолла Али Хаменеи должен нести ответственность, если усилия по возобновлению ядерной сделки провалятся.

«В нынешних плачевных экономических условиях и недовольстве населения неудача в возрождении ядерной сделки имеет разрушительные последствия, и ответственность за это лежит в первую очередь на лидере», — написал Таджзаде в своем твиттере на прошлой неделе.

Отдельно в пятницу были задержаны режиссер-диссидент Мохаммад Расулоф и его коллега Мостафа Алеахмад, сообщило государственное информационное агентство IRNA, обвинив их в связях с антиправительственными группами и совершении преступлений против безопасности.

Эти двое были среди группы актеров и режиссеров, которые подписали обращение, призывающее силы безопасности «сложить оружие и вернуться в объятия нации» во время уличных протестов, последовавших за смертельным обрушением здания в мае, в котором власти обвинили коррупцию и низкий уровень безопасности.

Ранее наш сайт сообщал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана. В 74-страничном документе под названием «Противодействие региональной стратегии Ирана» Эяль Замир предупреждает, что поддерживаемые Тегераном ополченцы в Сирии присоединятся к «Хизбалле» в бою.