Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана — посол США

На прошлой неделе в Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.

«Иран добавил требования, не связанные с обсуждением его ядерной программы, во время последних переговоров и добился тревожного прогресса в обогащении урана», — заявил представитель США на переговорах о восстановлении ядерной сделки.

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что на столе переговоров находится предложение о сроках, когда Иран сможет вернуться к соблюдению ядерной сделки, а Вашингтон сможет ослабить санкции в отношении Тегерана.

Косвенные переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти иранский ядерный пакт 2015 года, завершились в Дохе на прошлой неделе без ожидаемого прогресса.

Мэлли сказал, что иранские переговорщики добавили новые требования: «У них есть, в том числе в Дохе, дополнительные требования, и я думаю, что любой, кто посмотрит на это, будет рассматриваться как не имеющий никакого отношения к ядерной сделке, к вещам, которых они хотели в прошлом».

«Обсуждение, которое действительно необходимо провести прямо сейчас, идет не столько между нами и Ираном, хотя мы к этому готовы. Это обсуждение внутри Ирана. Им нужно прийти к выводу, готовы ли они теперь вернуться к соблюдению условий сделки», — сказал Мэлли.

В соответствии с ядерным соглашением Тегеран ограничил свою программу обогащения урана, потенциальный путь к созданию ядерного оружия, хотя Иран заявляет, что заинтересован в использовании атомной энергии только в гражданских целях.

Тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году, назвав ее слишком мягкой по отношению к Ирану, и вновь ввел жесткие санкции США, подтолкнув Тегеран к нарушению ядерных ограничений в пакте.

«Теперь Тегеран гораздо ближе к тому, чтобы иметь достаточно расщепляющегося материала для ядерной бомбы, хотя они, похоже, не возобновили свою программу вооружения. Но мы, конечно, встревожены, как и наши партнеры, прогрессом, которого они добились в области обогащения», — сказал Мэлли.

По его словам, у Ирана достаточно высокообогащенного урана, чтобы сделать бомбу, и он может сделать это за считанные недели.

Ранее Курсор писал, что в Евросоюзе заявили, что у Ирана осталось мало времени для возобновления ядерного соглашения. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран должен прямо сейчас предоставить шаги для решения всех проблем перед подписанием ядерного соглашения.

Лапид — Макрону: Мир должен отреагировать на иранскую угрозу. Премьер-министр Израиля на встрече с президентом Франции заявил, что Иран нарушает все соглашения, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов.

Курсор сообщал, что США обвиняют Иран в провале ядерных переговоров: «Никакого прогресса». Переговоры в Дохе были попыткой возобновить затянувшиеся переговоры при посредничестве Европейского союза о возвращении к соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами.