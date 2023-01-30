Из-за аномального холода в Афганистане погибли 170 человек

В стране полностью разрушено или частично повреждено 150 жилых домов и погибли около 80 тыс. голов скота.

В Афганистане 170 человек стали жертвами мощных снегопадов и холодной погоды.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на спикера министерства природных катаклизмов Афганистана Шавиулу Рахими.

В числе погибших есть женщины и дети, погибли, уточнил он. Еще 30 человек получили травмы из-за холодной погоды и снегопада в 24 из 34 провинций Афганистана в течение последних трех недель.

Рахими отметил, что в течение этого периода было полностью разрушено или частично повреждено 150 жилых домов и погибли около 80 тыс. голов скота.

Рахими призвал международные гуманитарные агентства оказать помощь нуждающимся афганским семьям и помочь им пережить зиму.

Отметим, что Афганистане нет центрального отопления и люди часто используют уголь, дрова или сжиженный газ для обогрева зимой, что часто приводит к жертвам из-за утечки газа или выделения углекислого газа.

Ранее «Курсор» рассказывал, что в конце прошлого года в Афганистане, в провинции Забула (район Шахджой), врачи зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, от которого уже скончались несколько детей.