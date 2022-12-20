В Афганистане вспышка неизвестного заболевания, известно о 80 зараженных

В Афганистане, в провинции Забула (район Шахджой), врачи зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, от которого уже скончались две детей.
Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местного директора общественного здравоохранения Абдулы Хаким Хакими.
По словам специалиста, основными симптомами заболевания являются высокая температура и кровотечение из носа. На данный момент известно о 80 заболевших.
Как сообщает Euronews, в Афганистане нет нормально оборудованных больниц, поэтому люди даже не могут получить должную медицинскую помощь.
«Курсор» писал ранее, что мир считал, что справился с полиомиелитом и держит ситуацию под контролем, но новые вспышки заболевания говорят об обратном. Болезнь вернулась, как минимум, в несколько стран, а значит может распространиться по всей планете.
Еще мы писали, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.
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