Изнасилование на Кипре, в котором подозревают израильтян: появились новые детали

Двое среди них сейчас находятся на карантине.

Пятерых израильтян, подозреваемых в групповом изнасиловании на Кипре, заключили под стражу еще на 6 дней.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Во вторник, 12 сентября, окружной суд Фамагусты принял это решение. На заседании присутствовали трое из пяти обвиняемых, а двое других находятся на карантине из-за положительного результата теста на COVID-19.

Известно, что пятеро подозреваемых находятся под стражей уже более недели. Все они в возрасте 19-20 лет родом из северного города Мажд-эль-Курум. Первоначально арестовали также шестого израильтянина, но вскоре его отпустили.

Ранее мы писали, что британка, которую изнасиловали израильтяне в Айя-Напе 4 года назад, резко раскритиковала правительство Кипра.

Также «Курсор» сообщал, что полиция Кипра продвинулась в расследовании возможного изнасилования британки гражданами Израиля.

Помимо этого мы писали, что ортодоксальный раввин подозревается полиций в романтических отношениях с десятками женщин, для заведения которых он пользовался фальшивой информацией в приложениях для знакомств.

Так, речь идет о родившемся в США 34-летнем женатом мужчине и отце двоих детей. Он называл себя в Интернете светским евреем и сотрудником благотворительного фонда.

По информации правоохранителей, Йосеф Парайзер пользовался псевдонимом "Джейк Сегал", чтобы общаться с женщинами на иерусалимских сайтах знакомств.