Израиль повысил уровень опасности Стамбула до самого высокого уровня

Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.

Контртеррористическое бюро Израиля повысило уровень тревоги в Стамбуле до максимально возможного, призвав всех израильтян, находящихся в городе, немедленно покинуть его.

Это заявление было сделано через несколько часов после того, как министр иностранных дел Яир Лапид объявил о предупреждении на заседании фракции, заявив, что существует «реальная и непосредственная» угроза иранского заговора с целью похищения/убийства израильтян, и призвал израильтян избегать любых ненужных поездок в Стамбул и в Турцию в целом.

«Две недели назад было повышено предупреждение о необходимости поездок в Турцию, после того как представители оборонного ведомства выразили опасения по поводу попыток Ирана нанести ущерб израильским объектам по всему миру, особенно в Турции», — говорится в документе Совета национальной безопасности, подтверждающем это решение.

Это решение означает, что Турция теперь имеет рейтинг тревоги 4, что ставит ее в один ряд с Ираном, Афганистаном, Буркина-Фасо и другими опасными уголками земного шара.

Совет национальной безопасности заявил, что повысил уровень тревоги «с учетом сохраняющейся угрозы и намерений Ирана причинить вред израильтянам в Турции, особенно в Стамбуле».

Курсор ранее писал, что Лапид призывает израильтян отменить поездки в Турцию. Израильтянам не следует посещать Стамбул, предупредил в понедельник министр иностранных дел Яир Лапид после публикации сообщений о том, что Израиль и Турция предотвратили иранский теракт в городе в прошлом месяце.