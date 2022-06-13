Израиль повысил уровень опасности Стамбула до самого высокого уровня

Контртеррористическое бюро Израиля повысило уровень тревоги в Стамбуле до максимально возможного, призвав всех израильтян, находящихся в городе, немедленно покинуть его.
Это заявление было сделано через несколько часов после того, как министр иностранных дел Яир Лапид объявил о предупреждении на заседании фракции, заявив, что существует «реальная и непосредственная» угроза иранского заговора с целью похищения/убийства израильтян, и призвал израильтян избегать любых ненужных поездок в Стамбул и в Турцию в целом.
«Две недели назад было повышено предупреждение о необходимости поездок в Турцию, после того как представители оборонного ведомства выразили опасения по поводу попыток Ирана нанести ущерб израильским объектам по всему миру, особенно в Турции», — говорится в документе Совета национальной безопасности, подтверждающем это решение.
Это решение означает, что Турция теперь имеет рейтинг тревоги 4, что ставит ее в один ряд с Ираном, Афганистаном, Буркина-Фасо и другими опасными уголками земного шара.
Совет национальной безопасности заявил, что повысил уровень тревоги «с учетом сохраняющейся угрозы и намерений Ирана причинить вред израильтянам в Турции, особенно в Стамбуле».
Курсор ранее писал, что Лапид призывает израильтян отменить поездки в Турцию. Израильтянам не следует посещать Стамбул, предупредил в понедельник министр иностранных дел Яир Лапид после публикации сообщений о том, что Израиль и Турция предотвратили иранский теракт в городе в прошлом месяце.