Израильское кинологическое подразделение нашло тело женщины в лесу Хайфы

Учитывая низкую температуру и штормовую погоду в тот момент, предполагалось, что ей грозит непосредственная опасность смерти от переохлаждения.

Израильское кинологическое подразделение (IDU), некоммерческая организация, специализирующаяся на поиске и спасении, вчера была вызвана в район Хайфы для поиска 33-летней Зоар Бен-Эли, пропавшей без вести в этом районе.

Через некоторое время после начала поисков волонтер IDU, работающий в районе Нахаль Сиах в Хайфе, вместе с трехлетней поисковой собакой Келли обнаружили Зоар, которая, к сожалению, погибла.

Представитель IDU прокомментировал: «Мы выражаем самые искренние соболезнования семье».

Курсор ранее писал, что Ганц выразил сожаление в связи со смертью 78-летнего палестинца. Министр обороны Бенни Ганц выразил сожаление по поводу смерти 78-летнего палестинца, который скончался после того, как израильские солдаты связали его, заткнули рот и бросили на строительной площадке посреди зимы, заявив, что Израиль примет меры против любых «отклонений» от ценностей ЦАХАЛа.

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