Известный афганский профессор арестован за критику Талибана

В Кабуле арестован видный профессор афганского университета и открытый критик руководства Талибана.

Об этом пишет Al Jazeera.

Файзулла Джалал, профессор права и политологии Кабульского университета, несколько раз выступал в телевизионных ток-шоу после того, как правительство, поддерживаемое США, было отстранено от власти в августе, обвиняя талибов в усугублении финансового кризиса и критикуя их за правление силой.

В одном из телевизионных выступлений Джалал назвал представителя Талибана Мохаммада Наима «теленком», что является серьезным оскорблением в Афганистане. Ролики его страстной критики стали вирусными в социальных сетях, что вызвало опасения возмездия.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид написал в Твиттере, что Джалал был задержан в субботу разведкой Талибана в связи с его заявлениями в социальных сетях, в которых он «пытался подстрекать людей против системы и играл с достоинством народа».

«Его арестовали, чтобы другие не делали подобных бессмысленных комментариев, прикрываясь именем профессора или ученого, которые наносят ущерб достоинству других людей», — добавил он.

Курсор также писал, что спецслужба США установила личность смертника, совершившего теракт в аэропорту Кабула. Террорист-смертник, совершивший взрыв в аэропорту Кабула в августе, был ранее освобождён из афганской тюрьмы Баграм. Как уточняется в докладе ЦРУ, Абдул Рахман Логари, изучавший в 2017 году инженерное дело в университете Индии, был членом террористической группировки «Исламское государство».

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