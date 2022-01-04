Спецслужба США установила личность смертника, совершившего теракт в аэропорту Кабула

Террорист-смертник, совершивший взрыв в аэропорту Кабула в августе, был ранее освобождён из афганской тюрьмы Баграм. Как уточняется в докладе ЦРУ, Абдул Рахман Логари, изучавший в 2017 году инженерное дело в университете Индии, был членом террористической группировки «Исламское государство».

Террорист-смертник, совершивший взрыв в аэропорту Кабула в августе, был ранее освобождён из афганской тюрьмы Баграм.

Как уточняется в докладе ЦРУ, Абдул Рахман Логари, изучавший в 2017 году инженерное дело в одном из университетов Индии, был членом террористической группировки «Исламское государство».

Он оказался в числе 12 000 заключенных, в том числе 6 000 талибов, 1 800 членов «ИГИЛ» и 32 членов Аль-Каиды, освобожденных движением «Талибан» после захвата власти над Кабулом, рядом с которым находится тюрьма.

Однако официальный представитель талибов Инамулла Хабиби Самангани заявил, что движение не несёт ответственности за августовский взрыв в кабульском аэропорту.

Напомним, в результате взрыва в международном аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, в разгар эвакуации после захвата власти талибами, погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих; 210 человек были ранены.

Ранее Курсор писал о том, что в аэропорту Багдада сбили два вооруженных беспилотника.

Коалиция под руководством США против группировки «Исламское государство» в Ираке в понедельник сбила два вооруженных беспилотника, нацеленных на комплекс в аэропорту Багдада, где размещается ее персонал, сообщил представитель коалиции.

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