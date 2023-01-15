Католического священника заживо сожгли в Африке

На северо-западе Нигерии (Африка) боевики заживо сожгли католического священника и застрелили его коллегу.

Об этом сообщает Reuters.

Мотив последнего нападения не был сразу ясен, но боевики ранее нацеливались на священников на преимущественно мусульманском севере. Васиу Абиодун, представитель полиции штата Нигер, заявил, что вооруженные люди подожгли резиденцию отца Исаака Ачи, католической церкви Святых Петра и Павла, в районе местного самоуправления Пайкоро, не сумев войти около 3:00 утра.

Отец Ачи был сожжен заживо, а другой священник, опознанный как отец Коллинз, находившийся в доме, был ранен и ранен при попытке к бегству. По словам Адиодуна, он выздоравливает в местной больнице.

«Это печальный момент. То, что священник был убит таким образом, означает, что мы не все в безопасности. Эти террористы убили его, и необходимы решительные действия, чтобы положить конец этой продолжающейся бойне», — сказал губернатор штата Нигер Сани Белло.

Эти насильственные акты вызывают опасения по поводу безопасности в преддверии выборов в следующем месяце. Известно, что нигерийцы будут голосовать за нового президента 25 февраля, но похищения людей с целью получения выкупа и убийства, совершенные вооруженными бандами на севере страны, вызвали опасения, что в некоторых районах выборы могут не состояться.

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