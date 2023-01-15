В ДТП погиб американский футболист

В США нападающий «Джорджии» Девин Уиллок и рекрутинговый сотрудник погибли рано утром в воскресенье в ДТП.
Об этом сообщает Ap News.
Это произошло всего через несколько часов после того, как «Бульдоги» отпраздновали свой второй национальный чемпионат подряд парадом и церемонией. Два других участника футбольной программы получили травмы в аварии. Их не сразу опознали, но утверждается, что состояние обоих стабильное.
Среди раненых был еще один линейный игрок нападения, Уоррен МакЛендон. В субботу юниор объявил, что участвует в драфте НФЛ.
Согласно заявлению полицейского управления округа Афины-Кларк, авария с одним автомобилем произошла примерно в 2:45 утра. Первоначальное расследование показало, что Ford Expedition «съехал с проезжей части, врезавшись в два столба электропередач и несколько деревьев».
20-летний Уиллок скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля, 24-летняя Чендлер Лекрой, была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.
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