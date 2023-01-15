В ДТП погиб американский футболист

Трагедия произошла после того, как команда спортсмена провела празднование.

В США нападающий «Джорджии» Девин Уиллок и рекрутинговый сотрудник погибли рано утром в воскресенье в ДТП.

Об этом сообщает Ap News.

Это произошло всего через несколько часов после того, как «Бульдоги» отпраздновали свой второй национальный чемпионат подряд парадом и церемонией. Два других участника футбольной программы получили травмы в аварии. Их не сразу опознали, но утверждается, что состояние обоих стабильное.

Среди раненых был еще один линейный игрок нападения, Уоррен МакЛендон. В субботу юниор объявил, что участвует в драфте НФЛ.

Согласно заявлению полицейского управления округа Афины-Кларк, авария с одним автомобилем произошла примерно в 2:45 утра. Первоначальное расследование показало, что Ford Expedition «съехал с проезжей части, врезавшись в два столба электропередач и несколько деревьев».

20-летний Уиллок скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля, 24-летняя Чендлер Лекрой, была доставлена ​​в больницу, где от полученных травм скончалась.

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