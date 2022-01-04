Крушение вертолета ВВС ЦАХАЛа: новые подробности

В сети появилась новая информация об инциденте.

Сообщается, что вертолет разбился у побережья Хайфы в понедельник вечером во время тренировочного полета. В результате аварии погибли два пилота. Один из членов экипажа был спасен, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он находился в сознании.

В сети появилось множество видеоматериалов, связанным с трагическим происшествием. Информацию предоставили телеграм-каналы «Израиль | Медиа Архив», «HebrewOneBlog» и «Израильские трудовыебудни».

На данный момент на пляже в Хайфе продолжаются поиски обломков военного вертолета. Вся территория объявлена закрытой военной зоной.

Также пресс-служба армии опубликовала имена погибших пилотов. Ими оказались подполковник Эрез Сахьяни — заместитель начальника базы «Рамат Давид» и капитан Хен Фогель из Хайфы.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в ВВС Израиля прокомментировали крушение вертолета.

Амир Лазар заявил, что никаких сообщений о крушении от вертолета не поступало.

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