Крушение вертолета ВВС ЦАХАЛа: новые подробности

Сообщается, что вертолет разбился у побережья Хайфы в понедельник вечером во время тренировочного полета. В результате аварии погибли два пилота. Один из членов экипажа был спасен, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он находился в сознании.
В сети появилось множество видеоматериалов, связанным с трагическим происшествием. Информацию предоставили телеграм-каналы «», « » и « ».
На данный момент на пляже в Хайфе продолжаются поиски обломков военного вертолета. Вся территория объявлена закрытой военной зоной.
Также пресс-служба армии опубликовала имена погибших пилотов. Ими оказались подполковник Эрез Сахьяни — заместитель начальника базы «Рамат Давид» и капитан Хен Фогель из Хайфы.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в ВВС Израиля прокомментировали крушение вертолета.
Амир Лазар заявил, что никаких сообщений о крушении от вертолета не поступало.
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