Легкий самолет Diamond DA40 с пассажирами на борту случайно приземлился на базе израильских ВВС

Небольшой гражданский самолет приземлился, по всей видимости, по ошибке.

Об этом 8 октября сообщает Times of Israel.

Военные заявили, что самолет приземлился на базе на севере Израиля без разрешения. Экипажи с базы были срочно доставлены в зону приземления, и была вызвана полиция для допроса гражданских лиц, находившихся в самолете.

Предварительное расследование показало, что полет планировался заранее и контролировался службами управления воздушным движением. Самолетом управлял лицензированный израильский пилот, который должен был приземлиться на ближайшей взлетно-посадочной полосе. Он случайно совершил посадку на территории базы. По данному факту проводится более тщательное расследование.

Пилот якобы должен был остановиться на аэродроме Мегиддо недалеко от Афулы, но приземлился на близлежащей авиабазе Рамат-Давид. Инцидент произошел, когда войска на севере Израиля находились в состоянии повышенной боевой готовности. Министр обороны Бенни Ганц ране приказал объявить тревогу на фоне неудач в усилиях Израиля по заключению соглашения о морской границе с Ливаном. Ливанская террористическая группировка «Хезболла» пригрозила атаковать Израиль из-за сделки. Напряжение в регионе усилилось.

«Курсор» также сообщал, что в Балтийское море упал самолет. Инцидент зафиксировали к северо-западу от города Вентспилс в Латвии, когда с радаров исчез частный самолет, вылетевший из города Херес (Испания). Когда воздушное судно следовало через пространство Германии и Дании, они подняли в небо свои военные самолеты. В кабине они никого не увидели.