Стремительно терял скорость: в Балтийское море упал самолет

К северо-западу от города Вентспилс в Латвии с радаров исчез частный самолет, вылетевший из города Херес (Испания). Он потерпел крушение в Балтийском море.

Об этом пишет Reuters.

Самолет Cessna 551, зарегистрированный в Австрии, дважды повернул в Париже и Кельне, после чего пролетел над Балтийским морем. Воздушное судно, пролетая над шведским островом, по непонятной причине, начало стремительно терять скорость и высоту.

Представитель службы спасения Швеции отметил, что самолет потерпел крушение у побережья Латвии, после чего исчез с радаров.

Когда воздушное судно следовало через пространство Германии и Дании, они подняли в небо свои военные самолеты. В кабине они никого не увидели.

Согласно данным Bild, на борту самолета находились пилот, мужчина, женщина и ее дочь.

На место крушения отправили вертолет ВВС Литвы и корабли Латвии.

«Курсор» писал ранее, что в Каунасском районе (Литва) произошла авиакатастрофа. На борту самолета спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Еще мы писали, что внимательный пользователь исследовал картографический сервис Google Maps и нашел снимок, на котором может быть запечатлен упавший в тропических лесах Австралии самолет. В сети отмечают, что таинственный объект на картах напоминает лайнер Airbus A320 или Boeing 737, упавший неподалеку от города Порт-Дуглас (штат Квинсленд, Австралия).