МАГАТЭ: возле ЗАЭС прогремело более 10 взрывов

Эксперты МАГАТЭ заявили, что в районе Запорожской АЭС (Украина) прогремели более 10 взрывов.

Об этом сообщили на сайте организации.

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру Агентства, что утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Команда МАГАТЭ также могла видеть некоторые из взрывов из своих окон», – сказано в сообщении.

На площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но они пока что не имеют критического значения для ядерной безопасности и защиты. О пострадавших пока что ничего неизвестно.

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