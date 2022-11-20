На саммите G20 Зеленский убедил Китай и Индию не поддерживать рф

15 ноября на саммите «Большой двадцатки» президент Владимир Зеленский смог убедить лидеров Китая и Индии меньше поддерживать главу рф путина*.

Политический аналитик Максим Джигун заявил, что Украина остается в топе тем международной политики.

«Очень важно, что Зеленский был приглашенным гостем. Такая честь выпадает не многим мировым лидерам. Очень важно, что и Си Цзиньпин и лидер Индии услышали то, что он сказал. Это влияет на общую повестку дня мирового сообщества. И это еще одна демонстрация того, что Украина остается в топе тем международной политики. Она остается приоритетом», — пояснил он.

Эксперт подтвердил, что заявление Зеленского западные лидеры восприняли абсолютно предсказуемо. Все понимают, что озвученные позиции — это мнение здорового человека.

«Если бы мы имели дело с адекватным врагом, понимающим правила игры, это был бы совершенно другой способ», — подытожил Джигун.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением на саммите, обратившись к «странам G19» и заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Ранее Курсор писал про саммит G20: Зеленский озвучил украинскую «формулу мира».

Редакция информировала, что россия готова принять заявление G20 с осуждением войны в Украине — СМИ. Одобрение кремлем проекта текста рассматривается как возможный признак того, что москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку Китая.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ заявил: Украина не примет никаких переговоров или компромиссов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!