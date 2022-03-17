Мэра Мелитополя освободили из плена российских оккупантов

Министерство обороны Украины подтвердило, что Иван Федоров был освобожден, и показало видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский говорит с ним по телефону.

В среду мэр украинского города Мелитополь был освобожден из плена российских оккупантов, заявил украинский дипломат Александр Щерба.

«Украина провела «спецоперацию» и вызволила мэра Мелитополя Ивана Федорова из плена в оккупированном Луганске! Мелитополь — это Украина!», — написал Щерба в Твиттере.

«Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с освобожденным мэром Мелитополя Иваном Федоровым», — написало министерство обороны Украины в Твиттере. «Мы своих не бросаем», — сказал президент».

Между тем, СМИ сообщили, что Украина передала девять пленных российских солдат, чтобы обеспечить свободу Федорова.

«Иван Федоров освобожден из российского плена. За него россия* получила девять пленных солдат, которые родились в 2002 и 2003 годах. Это фактически дети», — цитируют СМИ слова помощника Зеленского.

Курсор ранее писал, что путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!