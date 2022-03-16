Путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной

В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

Путин заявил, что целью экономической агрессии Запада является сама россия*, а не только отдельные лица или военно-промышленный комплекс. Путин назвал санкции «экономической войной» и «варварскими и агрессивными», пытаясь представить россию жертвой недавних глобальных событий.

Что касается причин западных санкций, путин сравнил Запад с нацистской Германией до Второй мировой войны, заявив, что они объединились против россии так же, как нацистская Германия в 1930-х годах.

Как и в те времена, он утверждал, что культура и уникальный образ жизни россии — это то, что действительно находится в опасности, и они должны противостоять этой угрозе и «защищаться от западной пятой колонны».

Россия столкнется с массовой инфляцией и безработицей после жестких экономических санкций, которые нанесли ущерб экономическому и промышленному сектору страны, признал путин.

Эта линия планирования, рассчитанная на долгосрочные последствия, указывает на то, что российский лидер не планирует отступать от Украины или сотрудничать с Западом. Путин сказал, что российскому народу нужно «готовиться» к грядущим трудным временам, и что российской экономике необходимо полностью адаптироваться к новым реалиям российской экономической сферы.

Представляя «тяжелые дни впереди», путин поручил министерствам оказать помощь малообеспеченным семьям и предприятиям в ожидании безработицы и финансовых трудностей. Он противоречил сам себе, говоря, что центральному банку не нужно будет печатать больше денег и что экономика останется стабильной.

«Курсор» писал ранее, что путин прокомментировал «успехи» россии в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!