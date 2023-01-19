Мобилизованные россияне становятся «трехсотыми» еще на полигонах рф — перехват разговора

Новые мобилизованные в рф* нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат, обнародованный украинской разведкой.

На записи разговора военный рассказывает девушке об уровне подготовки новобранцев. Солдат негодует, что если у них на фронте есть погибшие и раненые, то неясно откуда такое количество «выбывших» солдат среди мобилизованных, которые еще даже не добрались до Украины. «Ну пусть у нас — есть 300-е и 200-е. А у них (они не были нигде, ни в Украине, нигде) — у них 30 трехсотых! …Кто замерз от передоза, кто в пьяной драке», — жалуется он.

Захватчик добавляет, что некоторые из его побратимов на передовой также не отличаются профессионализмом. По его словам, накануне его сослуживцы в пьяном угаре начали бросать гранаты и в итоге «засветили» свои позиции. В итоге на это быстро отреагировали в ВСУ и атаковали россиян. О количестве погибших и раненых солдат рф не упомянул.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!