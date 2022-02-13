Моссад сорвал более десяти заговоров против израильтян в Турции

Моссад последние два года активно занимался защитой граждан Израиля в Турции — агентство занималось защитой израильтян от террористических атак «Исламского государства»

За последние два года агентство Моссад помогло сорвать 12 заговоров с целью совершения террористических атак на израильтян в Турции.

СМИ, не указав источника, поставили в заслугу Моссаду связи с Национальной разведывательной организацией Турции (MIT), которые укрепились в последние годы, несмотря на напряженные дипломатические отношения между странами.

Большинство заговоров, о которых сообщалось, были связаны с джихадистской террористической группировкой «Исламское государство» и были направлены против бизнесменов и других израильтян в Турции.

Доклад появился через день после того, как турецкие СМИ и израильский бизнесмен, проживающий в Турции, объявили о раскрытии иранского заговора с целью его убийства. Это также последовало за недавними сообщениями в Турции о предъявлении обвинения 16 предполагаемым агентам Моссада.

В СМИ появилась информация, что в последние несколько дней в Турцию отправилась делегация высокопоставленных израильских чиновников.

Телеканал предположил, что одним из участников поездки был глава Моссада Давид Барнеа, который, как говорится в сообщении, лично контролирует связи разведки с Турцией.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что генеральный директор МИД тайно посетил Турцию. Это первый визит столь высокопоставленного политического деятеля Израиля в Турцию за последние шесть лет.

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