Генеральный директор МИД тайно посетил Турцию

Стало известно, что Ушпиз встретился со старшим советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином, который консультирует Эрдогана по политическим вопросам и является одним из его ближайших помощников.
Об этом сообщает Israel National News.
Это первый визит столь высокопоставленного политического деятеля Израиля в Турцию за последние шесть лет.
МИД еще не дал официальных комментариев по этому поводу.
Недавно Эрдоган заявил , что Герцог посетит Турцию в ближайшее время и это будет первым шагом в налаживании отношений между странами.
Израиль еще не подтвердил визит Герцога в Турцию, но в воскресенье Герцог поговорил с Эрдоганом , и они обсудили возможность проведения саммита в ближайшем будущем.
Эрдоган стремится улучшить отношения между его Турцией и Израилем.
Турция и Израиль подписали соглашение о примирении еще в 2016 году, положив конец шестилетнему дипломатическому противостоянию после ожесточенного столкновения между израильскими солдатами и исламистскими радикалами на корабле, пытавшемся прорвать блокаду Газы. Однако отношения начали налаживаться только сейчас.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Министерство энергетики продлило на год лицензию на поиск нефти в Араве.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.