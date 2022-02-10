Генеральный директор МИД тайно посетил Турцию

Генеральный директор министерства иностранных дел Алон Ушпиз тайно посетил Турцию в прошлом месяце в рамках подготовки к предстоящему визиту президента Ицхака Герцога в Турцию, который, как ожидается, состоится в следующем месяце.

Стало известно, что Ушпиз встретился со старшим советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином, который консультирует Эрдогана по политическим вопросам и является одним из его ближайших помощников.

Об этом сообщает Israel National News.

Это первый визит столь высокопоставленного политического деятеля Израиля в Турцию за последние шесть лет.

МИД еще не дал официальных комментариев по этому поводу.

Недавно Эрдоган заявил , что Герцог посетит Турцию в ближайшее время и это будет первым шагом в налаживании отношений между странами.

Израиль еще не подтвердил визит Герцога в Турцию, но в воскресенье Герцог поговорил с Эрдоганом , и они обсудили возможность проведения саммита в ближайшем будущем.

Эрдоган стремится улучшить отношения между его Турцией и Израилем.

Турция и Израиль подписали соглашение о примирении еще в 2016 году, положив конец шестилетнему дипломатическому противостоянию после ожесточенного столкновения между израильскими солдатами и исламистскими радикалами на корабле, пытавшемся прорвать блокаду Газы. Однако отношения начали налаживаться только сейчас.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Министерство энергетики продлило на год лицензию на поиск нефти в Араве.

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