Мужчина, который провез израильтянина в Мекку, арестован

Немусульманам полностью запрещен въезд в город Мекку и в значительной степени запрещен въезд в город Медину, хотя, как сообщается, ограничения на доступ в Медину в последние годы были несколько смягчены.

Гражданин Саудовской Аравии, который недавно подвозил израильского журналиста Гиля Тамари в Мекку, арестован, и против него принимаются юридические меры, объявила полиция Мекки в пятницу.

В сообщении Тамари назван «журналистом-немусульманином, имеющим гражданство США».

Полиция добавила, что дело журналиста было передано в прокуратуру для принятия «необходимых процедур против него».

Полиция Мекки подчеркнула, что «все прибывающие в Королевство должны уважать законы и соблюдать их требования, особенно в отношении двух священных мечетей и святых мест, и что любое нарушение такого рода считается преступлением, которое не будет терпимо, а к виновным будут применены меры наказания на основании соответствующих правил».

Тамари, репортер 13 канала, вызвал возмущение мусульман и евреев после того, как попал в Мекку и снял репортаж в священном для мусульман городе, когда миллионы мусульман со всего мира совершали хадж (паломничество) в этот город.

Курсор ранее писал, что израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку. Гиль Тамари, израильский журналист, приехал в Мекку для того, чтобы освещать визит Байдена в Саудовскую Аравию. Страна запрещает въезд всем немусульманам в город.