Израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку

Израильский репортер впервые посетил священный для мусульман город Мекку в Саудовской Аравии.
Гиль Тамари с 13 канала показал фильм о том, как он въехал в город, несмотря на то, что правительство Саудовской Аравии запрещает въезд в город всем немусульманам.
Тамари показал себя проезжающим под знаковыми воротами города и мимо Большой мечети, в которой находится Кааба в форме куба, самая святая святыня ислама.
На этой неделе несколько израильских журналистов отправились в Саудовскую Аравию для освещения визита президента США Джо Байдена, на фоне предположений о том, что Израиль и Саудовская Аравия предпринимают шаги к нормализации отношений.
Курсор ранее писал, что израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии. Израильские авиалинии заявили, что призывают саудовцев разрешить полеты уже на следующей неделе. El Al и Arkia просят перенаправить рейсы в пункты назначения в Восточной Азии, чтобы сократить время полета, но пока не получили ответа из Эр-Рияда.
Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии рассказал о перспективах нормализации отношений с Израилем. Саудовская Аравия не будет полностью нормализовывать отношения с Израилем, пока не будет достигнуто решение о двух государствах с палестинцами, заявил в пятницу министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.