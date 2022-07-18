Израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку

Гиль Тамари, израильский журналист, приехал в Мекку для того, чтобы освещать визит Байдена в Саудовскую Аравию. Страна запрещает въезд всем немусульманам в город.

Израильский репортер впервые посетил священный для мусульман город Мекку в Саудовской Аравии.

Гиль Тамари с 13 канала показал фильм о том, как он въехал в город, несмотря на то, что правительство Саудовской Аравии запрещает въезд в город всем немусульманам.

Тамари показал себя проезжающим под знаковыми воротами города и мимо Большой мечети, в которой находится Кааба в форме куба, самая святая святыня ислама.

На этой неделе несколько израильских журналистов отправились в Саудовскую Аравию для освещения визита президента США Джо Байдена, на фоне предположений о том, что Израиль и Саудовская Аравия предпринимают шаги к нормализации отношений.

Курсор ранее писал, что израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии. Израильские авиалинии заявили, что призывают саудовцев разрешить полеты уже на следующей неделе. El Al и Arkia просят перенаправить рейсы в пункты назначения в Восточной Азии, чтобы сократить время полета, но пока не получили ответа из Эр-Рияда.

Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии рассказал о перспективах нормализации отношений с Израилем. Саудовская Аравия не будет полностью нормализовывать отношения с Израилем, пока не будет достигнуто решение о двух государствах с палестинцами, заявил в пятницу министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.