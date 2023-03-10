Мужчина спас дочь от смертоносной змеи и выжил после ее укуса: как ему это удалось

Это животное ответственно за 60% всех смертельных случаев от укусов змей в Австралии.

Житель Аделаиды (Австралия) был назван героем после того, как спас свою двухлетнюю дочь от одной из самых смертоносных змей в мире – сетчатой коричневой змеи.

Об этом сообщает Lad Bible.

Отметим, что эта змея настолько ядовита, что может убить маленьких детей и домашних животных за считанные минуты, если им не будет оказана медицинская помощь. Сетчатая коричневая змея несет ответственность за 60% всех смертельных случаев от укусов змей в Австралии, последним из которых стала 55-летняя женщина в ноябре 2022 года.

Однако это помешало Джейку Кумбе броситься перед смертельным животным, чтобы спасти свою дочь Альбу. Находясь дома, мужчина почувствовал что-то подозрительное и пошел обыскивать коридор, где играла его маленькая дочь.

Заметим, что верь гаража все еще открыта, он бросился к Альбе и нашел маленькую девочку лицом к лицу со смертельной змеей. Животное собиралось атаковать, во время чего отец схватил верь гаража все еще открыта, он бросился к Альбе и нашел маленькую девочку лицом к лицу со смертельной змеей.

Невероятно, но змея дала мистеру Кумбу «сухой кусочек», что означает, что яд не был выпущен. Проведя ночь в больнице, чтобы выздороветь, отважный папа получил справку о том, что с его здоровьем все в порядке. Он по-прежнему думает о том, что было бы, если бы он пришел на секунду позже.

Считается, что змея пыталась спастись от сильного наводнения вдоль реки Мюррей, и власти приказали жителям сохранять повышенную бдительность в отношении змей. известно, что змеи сплющиваются, чтобы пролезть под двери, и при необходимости могут уменьшиться до половины своего роста.

Людям, живущим в окрестностях, было приказано купить устройства для защиты от сквозняков для наружных дверей и следить за тем, чтобы двери содержались в хорошем состоянии, чтобы не допустить проникновения ядовитых гадюк.

Также «Курсор» сообщал, что попугаю запретили смотреть телевизор, чтобы отучить его материться.