Попугаю запретили смотреть телевизор, чтобы отучить его материться

В Великобритании попугаю запретили смотреть телевизор, потому что он начал пользоваться нецензурными словами.

Об этом сообщает Lad Bible.

Это звучит весело, но на самом деле африканский серый попугай Луи доставляет сотрудникам паба в Шеффилде, где он живет, настоящую головную боль. Дело в том, что когда заведение посещают гости, то часто они слышат в ответ выражение «F*ck you».

«Он будет визжать, и они здороваются и говорят пару слов. Но тогда он может просто произнести слово на букву «F», которое не соответствует действительности. Затем, когда он начинает разглагольствовать, он просто начинает все время выкрикивать F-слово, так что это только доставляет мне неприятности. На самом деле это довольно забавно, но это одна из тех вещей, когда вы думаете, что это довольно неловко», – поделился сотрудник бара.

Попугая даже пытались ругать и отучить от матерного выражения. Однако был сделан вывод, что чем больше вы ругаете птицу, тем больше она напоминает «чертового пирата».

«Чем больше ты ему рассказываешь, тем хуже ему становится. Поэтому он говорит «ой» или чирикает. Он также издает звуки камеры, которые звучат так, как если бы вы фотографировали на мобильный телефон. Тогда, когда он начинает ругаться, он действительно сходит с ума», – добавил он.

По словам его хозяина, раньше, когда Луи жил в доме с людьми, он не говорил никаких слов. Вместо этого он просто издавал звуки игрушек и копировал ребенка. Однако единожды он «посмотрел» несколько фильмов-боевиков, после чего научился нецензурной брани.

Теперь владелец бара вынужденно повесил табличку, чтобы предупредить клиентов об этой особенности животного. Он также запретил животному смотреть телевизор и надеется, что вскоре тот забудет о том, как материться.

Также «Курсор» сообщал, что в израильском отеле заметили необычное животное.