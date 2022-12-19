Мужчина умер во время просмотра «Аватар 2»: как это произошло

В Индии в одном из кинотеатров во время просмотра фильма «Аватар: Путь воды» скончался мужчина.
Об этом сообщает IndianToday.
Лакшмиредди Срину и его младший брат отправились на показ нового фильма Джеймса Кэмерона, но во время просмотра у мужчины случился сердечный приступ. Когда Срину доставили в больницу, врачи констатировали смерть.
По словам медиков, он перевозбудился во время просмотра «Аватар 2», из-за чего поднялось давление.
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