Мужчина умер во время просмотра «Аватар 2»: как это произошло

18:31, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
кино лента картинка
Фото: canva.com

По словам врачей, зритель перевозбудился.

В Индии в одном из кинотеатров во время просмотра фильма «Аватар: Путь воды» скончался мужчина.

Об этом сообщает IndianToday.

Лакшмиредди Срину и его младший брат отправились на показ нового фильма Джеймса Кэмерона, но во время просмотра у мужчины случился сердечный приступ. Когда Срину доставили в больницу, врачи констатировали смерть.

По словам медиков, он перевозбудился во время просмотра «Аватар 2», из-за чего поднялось давление.

«Курсор» сообщал, что бывшего израильского баскетболиста обвинили в избиении дочери.

 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.