Бывшего израильского баскетболиста обвинили в избиении дочери

Бывшего израильского баскетболиста Амаре Стаудемайр обвиняется в нанесении побоев и насилии в семье, согласно онлайн-записям суда Майами-Дейд.

Предполагаемая жертва, согласно отчету об аресте, полученному Miami Herald — это одна из двух дочерей Стадемайра.

В отчете об аресте не говорится, кто именно пострадал от насилия, так как у баскетболиста и его бывшей жены Алексис Стадемайр четверо детей. Согласно отчету, ребенок рассказал полиции, что Стадемайр, завершивший свою карьеру в НБА в «Майами Хит» в 2016 году, ударил ее кулаком в челюсть и удар был достаточно сильный, что у девочки даже потекла кровь.

«Я заметил пятна крови на свитере и спортивных штанах жертвы. Мать жертвы показала мне фотографию, которую она получила от дочери, на которой видно, как жертва плачет, а по ее лицу течет кровь», — говорится в протоколе задержания.

Судебные онлайн-записи показывают, что Стадемайр был освобожден из-под стражи в исправительном учреждении Майами-Дейд в воскресенье днем ​​после внесения залога в размере 1 500 долларов. Между Стадемайром и его дочерью существует досудебный приказ о запрете контактов — «контакты запрещены», что является стандартным в любом деле о домашнем насилии между арестованным и предполагаемой жертвой.

Вчера вечером Стадемайр опубликовал заявление о невиновности на своих страницах в Twitter и Instagram:

«За последние 24 часа инцидент в доме моей семьи привел к тому, что меня обвинили в нападении на мою дочь. Это утверждение основано на отчете, который не соответствует фактам. Я еврей, сегодня евреи во всем мире празднуют Хануку и слушают историю о том, как мы боролись со злом. Я верю, что «все, что тебе ненавистно, не делай другим».

По ходу расследования факты покажут, что обвинения беспочвенны, поскольку состояние здоровья моей дочери не является результатом нападения со стороны отца. Я никогда не мог представить себя нападающим на кого-либо, особенно на своих детей. Я уважаю, защищаю и люблю свою семью, особенно своих детей. Как отец, я прошу вашей милости, пока мы охраняем наше пространство и конфиденциальность».

В отчете об аресте говорится, что сообщение о споре об опеке вызвало полицию по адресу Carbonnell Brickell, 901 Brickell Key Blvd., около 22:00 в субботу вечером. Алексис Стадемайр сообщила полиции, что после получения фотографии и просьбы о помощи от своей дочери она пришла, чтобы забрать этого ребенка, а также двух ее сыновей, чтобы забрать их домой с собой. Она сказала, что ее бывший муж сказал ей забрать дочь, потому что она вела себя «неуважительно».

В отчете говорится, что Амаре Стадемайр, после того как ему сообщили о его праве хранить молчание, сообщил полиции, что ребенок позвонил матери, чтобы забрать ее, «потому что ей было грустно», а она «была грустной, потому что получила от него крики за то, что неуважительно и лжец». В сообщении говорится, что затем Стадемайр воспользовался своим правом хранить молчание.

Стадемайр был выбран «Финикс Санз» в 2002 году из средней школы Орландо-Сайпресс-Крик и стал лучшим новичком НБА в сезоне 2002-03, что стало первой наградой в карьере, во время которой он пять раз становился игроком All-NBA. Стадемайр подписал контракт с «Нью-Йорк Никс» в качестве свободного агента в 2010 году и завершил сезон 2014/2015 в «Даллас Маверикс» после того, как «Никс» освободили его. Его последний сезон в НБА был в «Майами Хит» в сезоне 2015/16. Стаудемайр продолжил свою баскетбольную карьеру в Израиле в «Хапоэль Иерусалим», «Фуцзянь Осетровые» и «Маккаби Тель-Авив».

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